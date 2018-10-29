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НБУ намерен установить контроль над Нацдепозитарием

29 октября 2018 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины хочет получить контроль над Национальным депозитарием в рамках политики «усиления роли НБУ в инфраструктуре фондового рынка для обеспечения финансовой стабильности», пишет FinClub.

Предложения к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках» предусматривают повышение роли Национального банка в корпоративном управлении системно важными элементами инфраструктуры фондового рынка.

«Для этого необходимо увеличить долю Национального банка в капитале НДУ до, как минимум, 51%», – говорится в сообщении НБУ.

Центробанк хочет это сделать, чтобы повысить эффективность рынка.

«Участие Национального банка как мажоритарного акционера НДУ усилит доверие к нему со стороны инвесторов, а также обеспечит соблюдение общественного интереса (public good), который заключается не в получении прибыли, а в создании благоприятных условий для эффективного функционирования рынка», – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

В будущем, по мере развития рынка, Национальный банк сможет уменьшить свою долю или полностью выйти из капитала НДУ.

Сейчас у НБУ в капитале НДУ 25% акций напрямую, еще 11% – через корпоративный НПФ Нацбанка. У НКЦБФР есть 25% акций НДУ, а у госбанков – еще 35% («Ощадбанк» – 25%, «Укрэксимбанк» – 10%). У других юрлиц – 4%.

Увеличить долю в капитале до минимум 51% можно путем допэмиссии акций НДУ, в которой не будут участвовать другие акционеры либо путем прямого выкупа акций НДУ у других участников; либо путем передачи государством 25% из управления НКЦБФР в управление НБУ.

НДУ является Центральным депозитарием, который получил монополию на обслуживание всех корпоративных ценных бумаг в 2013 году в рамках Закона «О депозитарной системе Украины», который предусматривает возможность передачи от НБУ в НДУ депозитарного учета ОВГЗ. Это усиливает желание НБУ получить контроль над НДУ.

«Приведение деятельности НДУ в соответствии с международными стандартами PFMI откроет возможность к созданию полноценного единого центрального депозитария на его основе. Это позволит Национальному банку возможность осуществить передачу госбумаг из депозитария НБУ на обслуживание в НДУ как центрального депозитария. Будет повышена эффективность функционирования депозитарной системы Украины, существование в которой двух депозитариев нецелесообразно по текущему размера фондового рынка и создает сложности для депозитарных учреждений. Предложения к проекту детализируют процесс и условия передачи госбумаг на обслуживание в НДУ», – говорится в сообщении НБУ.

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