В столице ограбили квартиру дипломата, работающего над внедрением Соглашения об ассоциации

В воскресенье, 28 октября 2018 года, в центре Киева неизвестные ограбили квартиру, которую арендовал дипломат. Жертвой воров стал доктор Янош Закони из Венгрии. Он высокопоставленный чиновник Евросоюза, глава проекта «Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС». Как сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники в МВД, в полицию обратился хозяин квартиры – киевлянин – и заявил, что обокрали квартиросъемщика, проживающего в его доме еще с 2016 года.
Когда следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, то выяснилось, что домушники проникли в помещение, взломав замки. Воры похитили 6000 евро и три компьютерных накопителя со служебной информацией. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 УК Украины (кража с проникновением), однако преступление пока не раскрыто.
Как сообщалось, 28 октября с.г. в органы внутренних дел столицы поступило 264 сообщения о совершении преступлений, из них 136 краж и четыре грабежа.
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