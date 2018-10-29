Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 октября 2018 года, 11:42

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В столице ограбили квартиру дипломата, работающего над внедрением Соглашения об ассоциации

29 октября 2018 года Источник:Главком

В воскресенье, 28 октября 2018 года, в центре Киева неизвестные ограбили квартиру, которую арендовал дипломат. Жертвой воров стал доктор Янош Закони из Венгрии. Он высокопоставленный чиновник Евросоюза, глава проекта «Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС». Как сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники в МВД, в полицию обратился хозяин квартиры – киевлянин – и заявил, что обокрали квартиросъемщика, проживающего в его доме еще с 2016 года.

Когда следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, то выяснилось, что домушники проникли в помещение, взломав замки. Воры похитили 6000 евро и три компьютерных накопителя со служебной информацией. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 УК Украины (кража с проникновением), однако преступление пока не раскрыто.

Как сообщалось, 28 октября с.г. в органы внутренних дел столицы поступило 264 сообщения о совершении преступлений, из них 136 краж и четыре грабежа.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом