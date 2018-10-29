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Председатель исполнительного комитета Baker McKenzie временно ушел в отставку

29 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Председатель исполнительного комитета Baker McKenzie Пол Роулинсон временно ушел в отставку из-за усталости и как последствия этого — проблем со здоровьем, пишет Pravo.ru.

О решении Пола Роулинсона стало известно в начале недели. «Пол решил отступить от лидерства и дел, которые он ведет, основываясь на рекомендациях врача о состоянии его здоровья из-за истощения», – сообщили в компании и пожелали ему полного восстановления. На время его отсутствия, его обязанности будет исполнять Хайме Трухильо Кайседо, член исполнительного комитета компании.

Роулинсон специализируется на вопросах интеллектуальной собственности и в компании работает с 1986 года, а в 1995 году он стал партнером в фирме, рассказывает Law.com. За время его работы, в фирме доход увеличился на 8%, а прибыль на одного партнера с долей выросла на 14%. В обязанности Роулинсона входило 78 офисов и порядка 5 000 юристов.

Как показало исследование американских социологов, почти 90% опрошенных рассказали, что в юрсфере у сотрудников есть проблемы с алкоголем, а еще 48% обратили внимание на проблему с употреблением наркотиков. 86% заявили, что у коллег бывает депрессия. При этом больше всего проблем в компаниях, которые входят в так называемую группу Big Law. Осенью этого года в международной фирме King & Wood Mallesons прошли проверки из-за переработок сотрудников, где юристы работали днем и ночью в две смены, и даже оставались ночевать на работе. В случае, если факты повышенных нагрузок подтвердятся, компании грозит штраф до $285 426.

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