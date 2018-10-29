В Ирландии декриминализируют богохульство

В Ирландии 26 октября с.г. состоялся референдум, на котором большинство граждан проголосовали за переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса и отмену уголовной ответственности за богохульство. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщили местные СМИ, передает «РБК-Украина» со ссылкой на DW.
За второй семилетний срок г-на Хиггинса проголосовали 56 процентов избирателей, а за удаление из конституции страны статьи о богохульстве, которая существует с 1937 года, – 65 процентов ирландцев.
В референдуме приняли участие 44 процента граждан, имеющих право голоса.
Накануне референдума премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отметил, что для традиционно консервативной Ирландии декриминализация богохульства является «тихой революцией».
В то же время, отмечает издание, норма об уголовной ответственности за богохульство редко применялась в стране на практике.
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