Сегодня 29 октября 2018 года, 10:00

Коалиция за избирательную реформу в Украине прекратила свое существование

Коалиция политических партий и общественных организаций за избирательную реформу прекратила свое существование.

Об этом во время вече, которое прошло в воскресение на Майдане Независимости, заявил со-инициатор коалиции Николай Выговский:

«К сожалению, украинские партии оказались неспособными добиться избирательной реформы. Это касается как парламентских партий-участниц коалиции, которые не выполняют коалиционное соглашение, так и большинства партий-участниц кампании за избирательную реформу. Согласно исследованию фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива более 40% населения поддерживает систему с открытыми списками.

То, что почти два десятка партий могут трансформировать эти 40 процентов в активные действия, свидетельствует о несостоятельности большинства украинских партий выступать выразителем интересов больших групп избирателей. Всеукраинское вече, на которое полтора десятка партий выводит только три сотни людей это позор. Поэтому коалиция прекращает свое существование».

Но, по словам, г-на Выговского, борьба за введение пропорциональной системы с открытыми региональными списками не прекращается:

«Мы гражданское общество проводовжимо борьбу за избирательную реформу самостоятельно. Представители политических партий, которым избирательная реформа действительно небезразлична, смогут присоединиться и на практике продемонстрировать свою состоятельность. О следующих активности мы сообщим дополнительно».

Коалиция состояла из 19 участников: пяти общественных организаций и 14 политических партий.