Сегодня 26 октября 2018 года, 22:31

LHS: плата за землю государственной и коммунальной собственности

С одной из завершающих лекций в блоке «Прямое налогообложение бизнеса» в рамках Legal High School выступила Ольга Мыцык, заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО». Г-жа Мыцык рассказала слушателям о проблемах, связанных с арендной платой за землю государственной и коммунальной собственности.

По словам лектора, плата за землю состоит из двух видов: земельного налога и арендной платы. Земельный налог уплачивают собственники земельных участков, а также землепользователи, а арендную плату — арендатор по договору аренды.

«Прежде всего стоит определить базу налогообложения, выяснить, кто утверждает нормативно-денежную оценку, а также определить ставку налога», — сказала г-жа Мыцык. Также, по ее словам, органы государственной и коммунальной собственности налог на землю не уплачивают. Налог на землю устанавливается решением местных советов, а размер арендной платы указывается в договоре аренды земли.

Лектор отметила, что до 2011 года порядок платы аренды за землю регулировался статьей 19 Закона Украины «О плате за землю», с 2011 года — Налоговым кодексом (НК) Украины. В соответствии с подпунктом 288.5.2 пункта 288.5 статьи 288 НК Украины размер арендной платы устанавливается в договоре аренды, при этом годовая сумма платежа не может быть меньше трехкратного размера земельного налога и не может превышать в частности для других земельных участков предоставленных в аренду, 12 процентов нормативной денежной оценки.

Г-жа Мыцык обратила внимание на вопрос, является ли принятие НК Украины основанием для внесения изменений в договор об аренде земельного участка. В соответствии со статьей 58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной силы. В решении Конституционного Суда Украины от 9 февраля 1999 года №1-РП-99 говорится о том, что обратное действие во времени нормативно-правовых актов может быть предусмотрено путем прямого указания на это в законе или другом нормативно-правовом акте. Как сказала спикер, в судебной практике в вопросе изменения ставки арендной платы после вступления в силу НК Украины используются разные подходы.

До 2014 года Верховный Суд Украины (ВС Украины) придерживался следующей позиции: изменение размера земельного налога является основанием для пересмотра установленного размера арендной платы путем внесения изменений в договор аренды земли его участниками, не влечет за собой автоматического изменения условий договора относительно размера арендной платы и доначисления суммы налогового обязательства. После 2014 года ВС Украины высказал другое мнение: размер арендной платы за участки коммунальной и государственной собственности является нормативно-регулированной ценой с определенными максимальными и минимальными границами. Годовая сумма платежа арендной платы за землю не может быть меньшей, чем размер, установленный подпунктом 288.5.1 пункта 288.5 статьи 288 НК Украины.

В завершение лекции спикер рассказала о разных подходах судебной практики к определению момента прекращения права аренды земельного участка, а также представила слушателям кейсы из собственной практики, касающиеся вопроса платы за землю.