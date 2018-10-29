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Сегодня 29 октября 2018 года, 10:00

31 октября состоится Legal Real Estate Forum: приходите, будет страшно интересно!

Акция действует только сегодня!

Только сегодня — в последний понедельник октября — на участие в Legal Real Estate Forum действует суперцена — 1500 грн*!

Не упустите свой шанс принять участие в форуме, который «Юридическая практика» проводит впервые, и мы вместе будем двигать недвижимое в юридическом направлении!

Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/events/estate

Дата проведения: 31 октября 2018 года

Время проведения: 09:00-18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета «Юридическая практика»

Генеральный партнер: АФ «Грамацкий и Партнеры»

СПИКЕРЫ:

• Эрнест ГРАМАЦКИЙ, президент АФ «Грамацкий и Партнеры»

• Николай ТОЛМАЧЕВ, генеральный директор компании TMM

• Александр ЛЯТАМБОР, президент корпорации «Укрбуд»

• Михаил МЕРКУЛОВ, генеральный директор Arricano Real Estate PLC

• Игорь ЗУБИЦКИЙ, генеральный директор ООО «СИТИ КЕПИТАЛ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ»

• Виталий ГРУСЕВИЧ, исполнительный директор Конфедерации строителей Украины

• Марк ГИНЗБУРГ, президент холдинга МТН

• Роман АНТОНИВ, старший юрист киевского офиса АФ «Династия»

• Юрий ГОРДА, старший юрист АФ «Грамацкий и Партнеры», LL.M

• Карен ГРИГОРЯН, начальник юридического департамента ООО «СИТИ КЕПИТАЛ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ»

• Владислав КИСИЛЬ, председатель комитета по вопросам права Украинского клуба недвижимости

• Татьяна КЛИМУК, руководитель юридического департамента (по работе с нерезидентами) Arricano Real Estate PLC

• Владимир КОПОТЬ, директор ООО «Монитор Эстейт»

• Оксана КРЫЖАНОВСКАЯ, старший партнер ALEXANDROV & PARTNERS

• Наталья КУШНИРУК, старший юрист МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

• Евгений ЛЕСЬКИВ, основатель и управляющий партнер «КиевБудДевелопмент» (KBD)

• Ольга МЫЦЫК, заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО»

• Роман ПОЖОДЖУК, руководитель практики недвижимости и строительства

АФ «Грамацкий и Партнеры»

• Алена ПОМЕРКО, директор юридического департамента ООО «Солум»

• Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ, управляющий партнер ЮКК «Де-Юре»

• Александра ФЕДОТОВА, партнер АО ADER HABER

• Юрий ХАПКО, старший партнер ЮФ TOTUM

• Юрий ЧУМАК, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, судья-спикер

В фокусе обсуждения:

Что ждет рынок недвижимости: взгляд игроков рынка

Недвижимость и девелопмент: пути развития

Продажа квартиры за криптовалюту: правда или PR

Градостроительство и рынок недвижимости

Урегулирование конфликтов

*Акционная цена действует только при условии регистрации и оплаты участия 29 октября 2018 года

КОНТАКТЫ:

Наталия Булко — продажа билетов

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук — ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Ольга Кириенко — координатор форума

(067) 663-34-30, o.kirienko@pravo.ua

Дарья Сваткова — по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua











