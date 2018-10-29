Только сегодня — в последний понедельник октября — на участие в Legal Real Estate Forum действует суперцена — 1500 грн*!
Не упустите свой шанс принять участие в форуме, который «Юридическая практика» проводит впервые, и мы вместе будем двигать недвижимое в юридическом направлении!
Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/events/estate
Дата проведения: 31 октября 2018 года
Время проведения: 09:00-18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер: АФ «Грамацкий и Партнеры»
СПИКЕРЫ:
• Эрнест ГРАМАЦКИЙ, президент АФ «Грамацкий и Партнеры»
• Николай ТОЛМАЧЕВ, генеральный директор компании TMM
• Александр ЛЯТАМБОР, президент корпорации «Укрбуд»
• Михаил МЕРКУЛОВ, генеральный директор Arricano Real Estate PLC
• Игорь ЗУБИЦКИЙ, генеральный директор ООО «СИТИ КЕПИТАЛ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ»
• Виталий ГРУСЕВИЧ, исполнительный директор Конфедерации строителей Украины
• Марк ГИНЗБУРГ, президент холдинга МТН
• Роман АНТОНИВ, старший юрист киевского офиса АФ «Династия»
• Юрий ГОРДА, старший юрист АФ «Грамацкий и Партнеры», LL.M
• Карен ГРИГОРЯН, начальник юридического департамента ООО «СИТИ КЕПИТАЛ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ»
• Владислав КИСИЛЬ, председатель комитета по вопросам права Украинского клуба недвижимости
• Татьяна КЛИМУК, руководитель юридического департамента (по работе с нерезидентами) Arricano Real Estate PLC
• Владимир КОПОТЬ, директор ООО «Монитор Эстейт»
• Оксана КРЫЖАНОВСКАЯ, старший партнер ALEXANDROV & PARTNERS
• Наталья КУШНИРУК, старший юрист МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
• Евгений ЛЕСЬКИВ, основатель и управляющий партнер «КиевБудДевелопмент» (KBD)
• Ольга МЫЦЫК, заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО»
• Роман ПОЖОДЖУК, руководитель практики недвижимости и строительства
АФ «Грамацкий и Партнеры»
• Алена ПОМЕРКО, директор юридического департамента ООО «Солум»
• Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ, управляющий партнер ЮКК «Де-Юре»
• Александра ФЕДОТОВА, партнер АО ADER HABER
• Юрий ХАПКО, старший партнер ЮФ TOTUM
• Юрий ЧУМАК, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, судья-спикер
В фокусе обсуждения:
Что ждет рынок недвижимости: взгляд игроков рынка
Недвижимость и девелопмент: пути развития
Продажа квартиры за криптовалюту: правда или PR
Градостроительство и рынок недвижимости
Урегулирование конфликтов
*Акционная цена действует только при условии регистрации и оплаты участия 29 октября 2018 года
КОНТАКТЫ:
Наталия Булко — продажа билетов
(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua
Марьяна Скорук — ивент-менеджер
(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua
Ольга Кириенко — координатор форума
(067) 663-34-30, o.kirienko@pravo.ua
Дарья Сваткова — по вопросам партнерства
(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua
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Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
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