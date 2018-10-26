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KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

24 октября 2018 года в офисе KPMG состоялся семинар «Многосторонняя конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?». Александр Бобошко, директор, и Анастасия Мосунова, менеджер KPMG в Украине, рассказали участникам о MLI, каким образом она будет применяться и как повлияет на налогообложение международных бизнес-структур.

Напомним, что 23 июля 2018 года Украина подписала Многостороннюю конвенцию ОЭСР о противодействии BEPS, которая может существенно изменить подходы к международному налогообложению структур собственности / финансированию / торговой деятельности и усилит контроль налоговых органов в этой сфере.

Во время семинара участники обсудили минимальный стандарт и опциональные положения MLI, избранные Украиной. В частности, спикеры рассказали о применении принципа «основной цели» (Principal Purpose Test) к выплате пассивных доходов (дивидендов, процентов, роялти) между компаниями группы, находящимися в разных юрисдикциях.

Также участники подробно проанализировали влияние положений MLI на налогообложение группы компаний и возможность применения льготных положений Соглашений об избежании двойного налогообложения.

Анастасия Мосунова посоветовала участникам мероприятия провести диагностику структуры бизнеса на предмет влияния MLI.

В конце семинара спикеры поделились рекомендациями по реструктуризации бизнес-структур в соответствии с требованиями MLI (в частности, увеличение уровня делового присутствия в иностранных юрисдикциях, разработка внутренней документации, подтверждающей другие, кроме налоговых, цели при создании / изменении международных структур и пр.)

«Присоединение Украины к Конвенции MLI является важным шагом к гармонизации нормативно-правовой базы с современными практиками в сфере повышения прозрачности внешнеэкономических отношений. Некоторые структуры, которые традиционно используются украинским бизнесом для планирования своей операционной деятельности с позиции оптимизации налоговых расходов, станут менее привлекательными и, возможно, перестанут функционировать. В то же время, экономически выгодные структуры налоговой оптимизации, скорее всего, потребуют пересмотра и юридических доработок, чтобы соответствовать доктрине «существенного присутствия». Поэтому во время сегодняшнего мероприятия мы подчеркнули, что бизнес должен подготовиться к необратимым преобразованиям как можно скорее», – прокомментировал Александр Бобошко.