Сегодня 26 октября 2018 года, 17:45

В Верховном Суде обсудили актуальные вопросы разрешения корпоративных споров

В стенах Кассационного хозяйственного суда (КХС ВС) в составе Верховного суда 26 октября с.г. состоялось расширенное заседание судебной палаты для рассмотрения дел относительно корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг КХС ВС при участии членов Научно-консультативного совета при Верховном Суде, посвященное актуальным вопросам решения корпоративных споров.

«В результате реформы корпоративного управления за последние два года было внесено много изменений в законодательство Украины, соответственно, судебная практика должна реагировать на эти изменения», — очертила актуальность мероприятия судья Верховного Суда Анна Вронская, предложив проанализировать последние тенденции судебной практики решения корпоративных споров. Что касается соблюдения законодательства при проведении общего собрания, то решение общего собрания считается действительным, если отсутствует нарушение корпоративных прав, подчеркнула судья. Такая позиция была отображена в постановлении КХС ВС по делу №927/699/17: «Не все нарушения законодательства, допущенные во время созыва и проведения общего собрания являются основаниями для признания недействительными принятых решений». Анна Вронская также отметила соблюдение принципа верховенства права Верховным Судом, когда, сославшись на этот принцип, суд защитил права участника общества с ограниченной ответственностью на мирное владение своим имуществом: «Самостоятельное увеличение уставного капитала общества без учета принципов пропорциональности долей других участников, что фактически приводит к их уменьшению, свидетельствует о несоответствии таких решений общего собрания законодательству, принципу верховенства права и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод» (постановление КХС ВС по делу №918/92/17).

Участники мероприятия также обсудили проблему использования такого инструмента защиты корпоративных прав, как производный иск. Институт производного иска — новелла для процессуального законодательства, но сейчас можно наблюдать, что законодатели не спешат устранять пробелы, которые изначально не были урегулированы, отметил Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика». Главной преградой для удовлетворения иска является сложность доказывания всех четырех элементов состава гражданского правонарушения, при этом труднее всего доказать размер убытков, а также причинно-следственную связь между противоправным действием (бездействием) и убытками, отметил адвокат.