Сегодня 26 октября 2018 года, 17:45

Эксперты обсудили перспективы кредитования с учетом последней судебной практики

В офисе Независимой ассоциации банков Украины состоялся круглый стол «Кредитование и суды: возобновить нельзя убить». Представители НБУ, банковского сектора, юридического бизнеса, судебной власти и народные депутаты искали ответы на наиболее проблемные вопросы и обсудили резонансные судебные кейсы, имеющие влияние на развитие финансового сектора Украины.

Роман Шпек, председатель Совета НАБУ, открывая мероприятие, отметил, что сегодня речь пойдет о старой проблеме, но под новым ракурсом.

В свою очередь Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ, напомнила, что ситуация с защитой прав кредиторов очень сложная, и проблема даже не в законодательстве. «Действующее законодательство и новые нормативные акты на самом деле неплохие. Но недобросовестные заемщики использовали законодательство в свою пользу, и нет гарантии, что новое законодательство не ждет та же участь», — считает она.

Также г-жа Рожкова рассказала о механизмах выхода из кризиса, которые были предприняты в Ирландии — одной из первых европейских стран, справившейся с проблемой. В первую очередь была проведена работа с судами. Спикер пояснила, что финансовые злоупотребления очень сложные, поэтому суды должны рассматривать споры по сути, а не по формальным признакам, в связи с чем с представителями власти проводились обсуждения и разъяснения наиболее проблемных моментов в этой сфере. Второй предпринятый шаг — создание агентства по работе с внутренними долгами, членами которого были исключительно иностранцы. По словам г-жи Рожковой, такой шаг был предпринят исключительно с целью минимизации давления на эту сферу.

Первый вопрос, который обсудили участники круглого стола, касался института поручительства. Как отметил Роман Шпек, институт поручительства сегодня практически не действует. В свою очередь Виктор Григорчук, представитель юридического департамента НБУ, подчеркнул, что в одних случаях требование кредитора к поручителю суды трактуют как претензию, а в других — как исковое требование, придерживаясь позиции, что шестимесячный срок для предъявления претензии распространяется на срок подачи иска. «До сих пор нет ответа на вопрос, является требование к поручителю претензией или оно равнозначно иску», — отметил он.

Юрий Чумак, судья Хозяйственного кассационного суда в составе Верховного Суда, высказал мнение, что поручительство является дополнительным инструментом обеспечения для банка. По данной категории дел сложилась устоявшаяся судебная практика, которая сводится к применению шестимесячного срок для предъявления иска, сказал судья судья, пояснив при этом, что такая позиция направлена на защиту интересов поручителя.

Совершенно иного мнения в этом вопросе придерживается Андрей Пожидаев, партнер ЮФ Asters. В частности, он уверен, что само по себе требование не может быть равнозначным иску. «Публичный интерес не может превалировать над частным», — считает г-н Пожидаев.

Тем не менее судья напомнил, что если стороны хотят изменить позицию Верховного Суда Украины, которая, собственно, и была озвучена г-ном Чумаком, им следует научно обосновать свои аргументы.

«Если люди взяли на себя обязательства, то должны их исполнить, но в рамках закона. Мы должны думать обо всех участниках кредитных отношений», – высказал свою позицию Руслан Сидорович, народный депутат Украины.

По мнению Антона Молчанова, партнера ЮФ Arzinger, суды не должны становиться «адвокатами» ни банков, ни вкладчиков.

В ходе мероприятия участники обсудили и такие проблемные вопросы, как начисление процентов, смена состава акционеров, существенное изменение обстоятельств, аспекты списания долга.

Денис Грищенко, главный менеджер по правовым вопросам АО «Райфайзен Банк Аваль», отметил, что судебная ошибка по банковскому делу в отличие от уголовного распространяется на неопределенный круг лиц.

Во избежание возникновения такой ситуации Юрий Чумак рекомендует четко обосновывать свою позицию в судах первой и апелляционной инстанций.

По словам Сергея Панова, председателя правого комитета НАБУ, представители банковского сектора обращают внимание в первую очередь на правовые позиции Верховного Суда, поскольку суды первой и апелляционной инстанций пока еще не до конца переформатированы.

Подводя итоги круглого стола, Роман Шпек подчеркнул, что банк является социально ответственным учреждением и имеет больше обязательств именно перед теми, кто доверил ему свои средства. «Давайте формировать хорошую практику на будущее. Но для этого следует помнить, что не банк является доминирующим, а добропорядочные заемщики и вкладчики с чистой историей», — резюмировал он.