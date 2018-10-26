Сегодня 26 октября 2018 года, 17:45

Судьи, адвокаты, прокуроры снова собрались на совместное заседание: найти консенсус даже по оргвопросам трем Советам оказалось непросто

Обсуждалось формирование рабочей группы по созданию Кодекса профессиональной этики

Сегодня в Верховном Суде (ВС) состоялось совместное заседание трех Советов — судей, адвокатов и прокуроров Украины. Рабочая встреча в таком формате проводится уже во второй раз: первая, напомним, состоялась 21 сентября с.г. Тогда же председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидия Изовитова, председатель Совета судей Украины, судья Большой Палаты ВС Олег Ткачук и председатель Совета прокуроров Украины Михаил Мисюра подписали резолюцию «Профессиональная этика правосудия».

На сегодняшнем заседании первым обсуждался вопрос относительно формирования персонального состава рабочей группы по подготовке проекта Кодекса профессиональной этики и определения совместных этических принципов в сфере правосудия. Отметим, что согласно подписанной резолюции все три Совета должны были делегировать в указанный рабочий орган по пять представителей. Правда, решить даже этот организационный вопрос оказалось очень непросто. Так, после объявления кандидатур всеми тремя Советами Олег Ткачук предложил сформировать персональный состав данной рабочей группы в другой раз, утвердив его на следующем заседании Совета судей Украины, которое запланировано на 1 ноября с.г. С таким предложением категорически не согласились представители адвокатского сообщества. Их риторика была следующей: поскольку соответствующий меморандум подписали все три ключевых органа самоуправления, то и решение данного кадрового вопроса нужно принимать на совместном заседании. Кроме того, поднимался вопрос, касающийся статуса адвокатов и прокуроров на нынешнем собрании: они находятся «в гостях» у Совета судей Украины или же являются полноправными участниками совместного заседания. В свою очередь Олег Ткачук настаивал именно на ранее предложенном формате, поскольку согласно Положению о Совете судей Украины, утвержденному съездом судей, высший орган судейского самоуправления должен принимать такое решение силами своих представителей.

Судьи, адвокаты, прокуроры еще долго (порядка двух часов!) ломали копья, дискутируя о формате нынешней встречи, статусе, роли и полномочиях каждого из трех Советов, но к предметному обсуждению главного вопроса — поиску эффективных механизмов защиты всех участников процесса и обеспечения их независимости, который, судя по риторике многих выступающих, является первоочередным и ключевым, так фактически и не приступили (за исключением отдельных выступлений представителей адвокатского, судебного и прокурорского корпусов, каждый из которых озвучил актуальные для своей профессии вопросы). Так и не приняв никакого решения, участники рабочей встречи покинули помещение Кловского дворца.