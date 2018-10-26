Сегодня 26 октября 2018 года, 19:24

Минюст привел аргументы, почему в отношении сына главы СБУ не проведена люстрация

Министерство юстиции Украины объяснило, почему в отношении сына Ивана Грицака, руководителя Службы безопасности Украины, не проведена люстрация за дела против «майдановцев». В ответе на запрос «УП» говорится, что сын председателя СБУ Олег Грицак во время Революции достоинства фигурировал как прокурор в делах, за которые не предусмотрена люстрация.

В ведомстве говорят, что в 2016 году они обратились в Генпрокуратуру и запросили информацию о производствах, касающихся Майдана, и работниках прокуратуры, которые вели дела против амнистированных активистов.

Как сообщили в ГПУ, Олег Грицак значится как прокурор в двух производствах. Они были закрыты в 2014 году в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, согласно закону, прокурор подлежит люстрации, если он участвовал в обвинении активиста, амнистированного по двум специальным законам о недопущении преследования майдановцев.

В законе «Об очищении власти» не говорится о люстрации прокуроров, чьи дела были закрыты в связи с отсутствием состава преступления, как в случае Грицака-младшего. В то же время в Минюсте утверждают, что в 2015 году обращались в прокуратуру Киева относительно люстрационной проверки Олега Грицака. В прокуратуре сказали, что она была начата 11 марта 2015 года.

По состоянию на 24 октября 2018 года информация о завершении проверки в министерство не поступала, говорится в ответе.

Ранее журналисты программы «Наші гроши» с Денисом Бігусом» обнародовали расследование, в котором говорилось, что Олег Грицак как прокурор преследовал как минимум трех активистов Революции достоинства и не был люстрирован.