Сегодня 26 октября 2018 года, 19:24

СМИ: Нацбанк хочет усилить контроль над фондовым рынком

Национальный банк Украины может усилить свою роль в инфраструктуре фондового рынка для обеспечения финансовой стабильности. Как сообщает пресс-служба регулятора, это предусмотрено в предложениях к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках».

Предложенные предложения предоставляют Нацбанку полномочия на уровне закона осуществлять оверсайт над элементами инфраструктуры фондового рынка, которые являются критическими для обеспечения финансовой стабильности в стране, а именно — над Национальным депозитарием и банком «Расчетный центр».

Оверсайт должен заключаться в проверке этих участников фондового рынка на соответствие международным стандартам Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI).

«Нацбанк уже имеет значительный опыт осуществления оверсайта элементов инфраструктуры финансовых рынков на соответствие PFMI, ведь осуществляет оверсайт платежных систем. Применение приобретенного опыта в работы центрального депозитария и центрального контрагента поможет повысить надежность инфраструктуры рынка, а также создаст предпосылки для его дальнейшего развития», — рассказал замглавы НБУ Олег Чурий.

В НБУ уверены, что приведение деятельности Национального депозитария в соответствие с международными стандартами PFMI откроет возможность для создания полноценного единого центрального депозитария на его основе.

В то же время предложения к законопроекту предусматривают повышение роли Национального банка в корпоративном управлении системно важными элементами инфраструктуры фондового рынка. Для этого необходимо увеличить долю НБУ в капитале НДУ до 51%.

Также предложения к законопроекту предусматривают оптимизацию деятельности РЦ и его трансформацию из банковского учреждения в специализированное финансовое учреждение. Документ предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу «поставка ценных бумаг против платежа».