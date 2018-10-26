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Полиция признала самым криминальным город в центральной Украине

26 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Сегодня самым криминальным городом Украины являются Черкассы. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пост замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

В частности, Вячеслав Аброськин привел в пример Мариуполь, где общество, полиция и военные делают все возможное для порядка в прифронтовом городе. Он также отметил решение горсовета о выделении средств на программы «Безопасный город» и «Правопорядок».

«Другая ситуация — центральная Украина. Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины — самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа «Безопасный город». Ответ — нет», — отметил г-н Аброськин.

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