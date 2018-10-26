Сегодня 26 октября 2018 года, 16:03

ІР-комитет ААУ: дела в ІР-сфере не могут рассматриваться в порядке упрощенного производства

Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК) Украины гласит, что в порядке упрощенного искового производства не могут быть рассмотрены дела по спорам относительно защиты прав интеллектуальной собственности, помимо дел о взыскании денежной суммы, размер которой не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) Украины такой оговорки не содержит — часто истцы ходатайствуют о рассмотрении ІР-дел в «упрощенном порядке». Могут ли дела в ІР-сфере рассматриваться по правилам такого производства? Какие есть риски и преимущества? Какое процессуальное законодательство должно применяться при рассмотрении дел относительно прав интеллектуальной собственности? На эти и другие вопросы отвечали сегодня представители ІР-сферы на круглом столе «Двойные стандарты правосудия в ІР-сфере», организованном Комитетом Ассоциации адвокатов Украины по интеллектуальной собственности.

Модератором мероприятия выступила управляющий партнер патентно-юридической компании IPStyle Мария Ортинская, спикерами — начальник отдела содействия защиты прав «Укрпатента» Николай Потоцкий, судья Хозяйственного суда г.Киева Оксана Блаживская, судья Печерского районного суда г.Киева Олеся Батрин, судья Соломенского районного суда г.Киева Елена Букина, адвокат ООО «Интернет-Инвест» Елена Сказко, заместитель руководителя Центра экспертных исследований НИИ ИС НАПрН Украины Екатерина Сопова и руководитель юридического департамента компании «Фармак» Дмитрий Таранчук.

«Дела в ІР-сфере не могут рассматриваться в порядке упрощенного производства», — убежден г-н Потоцкий. Он добавил, что эта категория дел является категорией особой сложности. В рамках дела часто назначается судебная экспертиза. Николай Потоцкий сосредоточился на рисках, связанных с упрощенным производством: ограничивается возможность стороны использовать такой инструмент, как ходатайство об отводе судьи или судебного эксперта; ограничиваются сроки изменения предмета или оснований иска, изменения субъектного состава. «Предоставление обоснованных пояснений, которые могут вызвать сомнения в достоверности такого доказательства, как заключение судебной экспертизы в пределах упрощенного производства, очень ограничено. Высок риск, что у суда не будет всех доказательств, суду не будут известны все обстоятельства для объективного рассмотрения дела», — подчеркнул спикер.

Также Николай Потоцкий обратил внимание на другой вопрос — кто может быть стороной процесса. Так, по ХПК Украины право на обращение в хозяйственный суд имеют физические лица, которые не являются предпринимателями. Вместе с тем, по мнению г-на Потоцкого, не стоит забывать о статье 20 ХПК Украины, предусматривающей, что хозяйственные суды рассматривают дела по спорам, возникающим в связи с осуществлением хозяйственной деятельности. С этой позицией согласилась и Оксана Блаживская. Она отметила, что физическое лицо не может обращаться в хозяйственный суд за защитой прав интеллектуальной собственности. Физлицо не может выступать ни в роли истца, ни в роли ответчика. «Пока не заработает Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, они должны обращаться в суд общей юрисдикции», — отметила судья. Если истец ходатайствует об «упрощенном порядке», то судьи, как правило, открывают производство и переходят к общему производству.

Олеся Батрин также подтвердила то, что коллеги из судов общей юрисдикции не удовлетворяют таких ходатайств, они понимают сложность этой категории дел, хотя гражданское процессуальное законодательство предоставляет возможность рассматривать ІР-дела в «упрощенном порядке». К тому же суды общей юрисдикции не могут рассматривать ІР-дел по правилам хозяйственного процесса.

«Если в деле назначается судебная экспертиза, оно не может рассматриваться в упрощенном производстве. Это однозначно», — поддержала коллег Елена Букина. Она напомнила об упрощенном исковом производстве с вызовом сторон. Такой процесс будет упрощенным только в отношении экономии времени.

Украина практически поборола такие негативные явления, как бренд-рейдерство и патентный троллинг, но не путем внесения соответствующих изменений в законодательство, а посредством разъяснительной работы, которую проводила юридическая общественность. На этом акцентировал внимание управляющий партнер ЮК «Чернобай и Партнеры» Олег Чернобай. Он подчеркнул, что решения судов общей юрисдикции, принятые в порядке упрощенного производства, уже есть. Но если в стране создается отдельный суд для рассмотрения этой категории дел, говорить о том, что IP-дела не важны, абсурдно. По словам г-на Чернобая, в отличие от других отраслей права IP-отрасль регулируется огромным количеством международных документов.

Он убежден, что упрощенное производство лишает сторон возможности акцентировать внимание суда на том или ином доказательстве. Правовые последствия рассмотрения ІР-дел в упрощенном производстве катастрофические. Если суд апелляционной инстанции согласится с решением суда первой инстанции, вынесенным в упрощенном производстве, сторона лишается права кассационного обжалования (малозначимые дела не подлежат кассационному обжалованию). Олег Чернобай прогнозирует, что такой подход может спровоцировать новую волну патентного троллинга. Он призвал адвокатов не ходатайствовать об упрощенном порядке рассмотрения ІР-дел, а судейский корпус — не удовлетворять такие ходатайства.