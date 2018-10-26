НАПК утвердило на своем заседании проект закона «О защите обличителей коррупции»

Национальное агентство по предотвращению коррупции разработало и одобрило на своем заседании проект закона «О защите обличителей коррупции».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Целью законопроекта является создание системы правовых мер для обеспечения защиты любых лиц, которые добросовестно и на обоснованных основаниях сообщают о фактах коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также членов их семей», — говорится в сообщении.
В проекте закона предлагают закрепить определение понятий «обличитель», «сообщение о коррупции», установить круг лиц, которые приравниваются к обличителям, конкретизировать полномочия НАПК и направления государственной политики в сфере защиты обличителей.
Проект закона также содержит положения по защите информации об обличителях и устанавливает ответственность за ее разглашение.
Кроме того, он содержит нормы об административной и уголовной ответственности за применение негативных мер воздействия к обличителю (таких как увольнение или угроза увольнением).
Обличителям коррупционеров предлагают предоставлять правовую защиту через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
В НАПК добавили, что проект закона передадут на согласование в заинтересованные органы.
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