Сегодня 26 октября 2018 года, 16:03

Юристы ЮК EQUITY добились существенного снижения суммы залога по делу АО «Ощадбанк»

25 октября 2018 года в рамках уголовного производства, которое расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины, Соломенский районный суд города Киева рассматривал ходатайство об избрании мер пресечения по делу относительно вероятного завладения денежными средствами АО «Ощадбанк» на сумму 20 млн долларов США в отношении бывших владельцев и должностных лиц группы компаний «Креатив», защитниками которых выступают адвокаты юридической компании EQUITY.

Как отмечается в пресс-релизе компании, постановления в отношении каждого из клиентов предусматривают значительно уменьшенные суммы залога и составляют лишь 10%, а в некоторых случаях и 5% от предварительной суммы, которую требовала сторона обвинения.

«Указанные постановления являются процессуальной победой команды адвокатов EQUITY, осуществляющей защиту бывших владельцев и должностных лиц группы компаний «Креатив», а именно — партнеров Тараса Пошиванюка и Вячеслава Краглевича, советника Сергея Кирича, старшего юриста Богдана Слободяна и юриста Дмитрия Бондарчука», — сказано в новости.