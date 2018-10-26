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В Украине задержали белорусского бизнесмена по подозрению в коммерческом шпионаже

26 октября 2018 года Источник:UBR

Бывший директор белорусской компании «Внешевросервис» (входящая в группу ViM Union) Дмитрий Дашук задержан в Украине по запросу правоохранительных органов Беларуси.

Как сообщают белорусские масс-медиа, некоторое время назад он, опасаясь за свое здоровье, которое у него и так плохое, решил временно заняться развитием бизнеса за пределами Беларуси, чтобы не подвергать себя нервным стрессам. Он не знал, что находится в розыске, а узнал только по факту задержания в Украине.

Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу признаны должностные лица некоторых организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители этих предприятий. Эта группа компаний оказывает таможенно-логистические услуги. В 2017 году в ней работало 400 человек и было около 10 тыс. клиентов.

По данным следствия, с помощью специально созданных вредоносных программ должностные лица осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных «Белтаможсервиса» — государственного конкурента в сфере таможенного представительства.

Это программное обеспечение создано бывшим сотрудником «Белтаможсервиса», который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union.

Ранее сообщалось, что действия трех обвиняемых в зависимости от их роли квалифицированы следствием по следующим статьям Уголовного Кодекса Республики Беларусь: части 2 статьи 254 (коммерческий шпионаж); части 2 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации); статьи 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией); части 2 статьи 354 (Разработка и использование вредоносных компьютерных программ).

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