В Украине задержали белорусского бизнесмена по подозрению в коммерческом шпионаже

Бывший директор белорусской компании «Внешевросервис» (входящая в группу ViM Union) Дмитрий Дашук задержан в Украине по запросу правоохранительных органов Беларуси.
Как сообщают белорусские масс-медиа, некоторое время назад он, опасаясь за свое здоровье, которое у него и так плохое, решил временно заняться развитием бизнеса за пределами Беларуси, чтобы не подвергать себя нервным стрессам. Он не знал, что находится в розыске, а узнал только по факту задержания в Украине.
Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу признаны должностные лица некоторых организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители этих предприятий. Эта группа компаний оказывает таможенно-логистические услуги. В 2017 году в ней работало 400 человек и было около 10 тыс. клиентов.
По данным следствия, с помощью специально созданных вредоносных программ должностные лица осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных «Белтаможсервиса» — государственного конкурента в сфере таможенного представительства.
Это программное обеспечение создано бывшим сотрудником «Белтаможсервиса», который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union.
Ранее сообщалось, что действия трех обвиняемых в зависимости от их роли квалифицированы следствием по следующим статьям Уголовного Кодекса Республики Беларусь: части 2 статьи 254 (коммерческий шпионаж); части 2 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации); статьи 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией); части 2 статьи 354 (Разработка и использование вредоносных компьютерных программ).
Сохранить:
Контакты:
Как вы поступаете с sms-спамом?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: