Сегодня 26 октября 2018 года, 17:45

МЭРТ предлагает легализовать криптовалюты до 2021 года

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалюты).

Об этом говорится на сайте министерства.

По оценкам Офиса эффективного регулирования, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют. По экспертным оценкам, размер сегмента майнинга (процесс получения криптовалют с помощью мощностей специального компьютерного оборудования) в Украине превышает 100 млн долларов США в год. Объем проведения ICO/ITO (форма привлечения капитала в виде эмиссии токенов, которые в свою очередь предусматривают обязательства организатора ICO/ITO направить полученный капитал на реализацию заявленных целей на определенных им условиях) компаний с украинским происхождением или размещением команд разработчиков в 2017—2018 годах — около 100 млн долларов США.

«Несмотря на это, в Украине сегодня существует правовая неопределенность относительно деятельности, связанной с виртуальными валютами (криптовалюта), в том числе относительно их правового статуса, налогообложения операций с ними, возможности заключения смарт-контрактов», — говорится в сообщении.

Как следствие, рынок виртуальных валют в значительной мере развивается «в тени», что приводит к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон: к отсутствию надлежащей защиты прав и интересов потребителей криптовалют, сложностям в вопросах юридической классификации деятельности, пользования банковскими услугами, привлечения иностранных инвестиций, проведения ICO/ITO украинских компаний.

Государство в свою очередь недополучает налоги и валютные поступления. У него нет возможности осуществлять финансовый мониторинг в этой сфере из-за отсутствия статистической информации. В результате теряются иностранные инвестиции и возможности для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, отмечается в тексте.

Концепция предлагает на законодательном уровне определение основных терминов, касающихся виртуальных активов, таких как «виртуальная валюта» («криптовалюта»), «виртуальные активы», «ICO/ITO», «майнинг», «смарт-контракт», «токен».

Реализация Концепции предусмотрена на период до 2021 года в два этапа.

На первом этапе (2018—2019 годы) предусмотрены определение правового статуса криптовалюты, признание субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют на фиатные валюты (традиционные валюты) и наоборот, мониторинг и анализ проблем и тенденций развития рынка виртуальных активов и виртуальных валют с целью выработки предложений по совершенствованию регуляторной политики.

На втором этапе (2020—2021 годы) предусмотрены признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют (лиц, оказывающих услуги для защиты частных криптографических ключей от имени своих клиентов, для хранения и передачи виртуальных валют) субъектами первичного финансового мониторинга, разработка специальных законодательных актов по урегулированию использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов (цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в форме данных, имеющая криптографическую защиту, которая может использоваться для удостоверения наличия прав на объекты гражданского права и обязательственные отношения), проведение ICO/ITO.

Реализация Концепции позволит, в частности, защитить права потребителей в сфере виртуальных активов и виртуальных валют, юридически классифицировать деятельность. Участники рынка получат возможность пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO как украинские компании, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные операции по обмену товаров (услуг) на виртуальные валюты.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.