АМКУ разрешил саудовской компании Salic купить агрохолдинг «Мрия»

Арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение ряда компаний, входящих в агрохолдинг «Мрия», в Киевской и Хмельницкой областях. Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщает издание Agropolit.
Напомним, саудовская инвесткомпания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) приобрела украинский агрохолдинг «Мрия» за 242 млн долларов США.
В решении АМКУ указано, что компания Salic ltd. (г.Лондон, Великобритания) получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале компаний Mriya Cyprus Holding Limited и Mriya Trading (Cyprus) Limited (обе – г.Никосия, Кипр), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. В то же время размер доли в уставном капитале не указывается.
Кроме того, арабская инвестиционная компания получила разрешение на приобретение ряда компаний холдинга в Киевской и Хмельницкой областях.
В частности, АМКУ дал разрешение на приобретение Salic доли в уставном капитале компаний «Кагро», «Лемкивска Мрия», «Мрия Буковина», «Мрия Глибоччины», «Мрия Карпат», «Мрия-Подгайцы», «Новагрис», Торговый дом «Аско» (пгт. Макаров, Киевская обл.), а также компании «Мрия Подолье» (с. Юринцы, Хмельницкая обл.). В решении АМКУ указывается, что приобретение доли в уставных капиталах этих компаний обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Размер доли в уставном капитале также не указывается.
Ознакомиться с решениями АМКУ можно по ссылке.
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