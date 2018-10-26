Дата проведения следующего съезда судей Украины может быть определена уже через неделю. В частности, об этом заявил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук. По его словам, заседание Совета судей по указанному вопросу запланировано на 2 ноября с.г.
Также Совет судей определился с кандидатурой по своей квоте в состав Комиссии по вопросам высшей государственной службы в системе правосудия. Единогласным решением в состав указанной комиссии делегирован член Совета судей Богдан Монич.
Как известно, сегодня в Киеве проводится заседание Совета судей Украины.
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