Сегодня 26 октября 2018 года, 14:20

Дату проведения следующего съезда судей могут определить уже через неделю

Дата проведения следующего съезда судей Украины может быть определена уже через неделю. В частности, об этом заявил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук. По его словам, заседание Совета судей по указанному вопросу запланировано на 2 ноября с.г.

Также Совет судей определился с кандидатурой по своей квоте в состав Комиссии по вопросам высшей государственной службы в системе правосудия. Единогласным решением в состав указанной комиссии делегирован член Совета судей Богдан Монич.

Как известно, сегодня в Киеве проводится заседание Совета судей Украины.