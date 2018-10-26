Сегодня 26 октября 2018 года, 12:38

ВККС планирует завершить квалифоценивание до сентября 2019 года

Высшая квалификационная комиссия судей Украины прогнозирует завершить квалификационное оценивание судей до 1 сентября 2019 года. В частности, об этом на заседании Совета судей Украины сказал Станислав Щотка. По его словам, комиссия сможет перейти в активную фазу квалифоценивания трех тысяч судей, которые еще не прошли этот процесс, после проведения конкурсов в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности.