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44% адвокатов подают жалобы на судей, чтобы затянуть процесс

26 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Юристы, работающие в судебной системе и участвующие в судебных процессах (кроме судей и работников аппарата суда), активно используют дисциплинарные процедуры для осуществления давления на судью и затягивания судебного процесса.

Такие результаты показало социологическое исследование, проведенное экспертами Программы реформирования сектора юстиции «Новое правосудие» при поддержке USAID «Опрос профессиональных юристов — участников судебных разбирательств, которые не являются судьями или работниками аппарата суда».

Об этом сообщает сайт Совета судей Украины.

В частности, адвокаты сознательно прибегают к направлению в дисциплинарные органы жалоб на судей для осуществления давления и затягивания судебного процесса. В частности, 44% адвокатов подают жалобы на судей в Высший совет правосудия, по международным меркам это уже недопустимая ситуация. Как ее исправлять, в судейском сообществе еще не знают. «Мы обязательно будем об этом говорить во время совместного заседания Совета судей Украины, Совета прокуроров и Совета адвокатов Украины, которое состоится 26 октября 2018 года», — отреагировал на данные показатели председатель Совета Олег Ткачук.

Вместе с тем профессиональные юристы в целом демонстрируют высокий уровень доверия к судебной власти. Поэтому отдельным судам, где они осуществляют представительство, полностью доверяют 47%, а судебной власти — 41%, это больше, чем органам прокуратуры, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, Национальному антикоррупционному бюро, Службе безопасности Украины, Государственной исполнительной службе и органам полиции. На этом фоне исследователи отмечают, что положительный баланс доверия (преобладание оценок доверия над оценками недоверия) имеют только две институции: отдельные суды и судебная власть.

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