Сегодня 26 октября 2018 года, 14:20

Россия выиграла спор с журналистом в Евросуде

Европейский суд по правам человека признал жалобу Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) неприемлемой и подлежащей исключению из списка рассматриваемых дел. Тот жаловался на выдворение его из России.

Нурматов — гражданин Узбекистана. В Россию журналист отправился в 2007 году, а с 2015 года пытался добиться статуса беженца, но безуспешно. 1 августа 2017 года Феруза задержала полиция, а 2 августа Басманный райсуд Москвы признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в столице и постановил депортировать на родину.

После этого Нурматова поместили в центр временного содержания иностранных граждан, а сам он пожаловался в ЕСПЧ, который тогда наложил временный запрет на перемещение журналиста. После этого Нурматов уехал в Германию, где ему предоставили убежище.

Теперь ЕСПЧ вынес решение по жалобе и признал ее неприемлимой. Судьи Страсбурга не нашли нарушений в действиях российских властей в связи с содержанием заявителя в центре временного содержания иностранных граждан.