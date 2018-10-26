Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 октября 2018 года, 14:20

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Россия выиграла спор с журналистом в Евросуде

26 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Европейский суд по правам человека признал жалобу Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) неприемлемой и подлежащей исключению из списка рассматриваемых дел. Тот жаловался на выдворение его из России.

Нурматов — гражданин Узбекистана. В Россию журналист отправился в 2007 году, а с 2015 года пытался добиться статуса беженца, но безуспешно. 1 августа 2017 года Феруза задержала полиция, а 2 августа Басманный райсуд Москвы признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в столице и постановил депортировать на родину.

После этого Нурматова поместили в центр временного содержания иностранных граждан, а сам он пожаловался в ЕСПЧ, который тогда наложил временный запрет на перемещение журналиста. После этого Нурматов уехал в Германию, где ему предоставили убежище.

Теперь ЕСПЧ вынес решение по жалобе и признал ее неприемлимой. Судьи Страсбурга не нашли нарушений в действиях российских властей в связи с содержанием заявителя в центре временного содержания иностранных граждан.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом