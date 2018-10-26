Сегодня 26 октября 2018 года, 12:38

Антиофшорный проект: как будут признавать операции не имеющими деловой цели

Как сообщалось раннее, Министерством финансов Украины и Национальным банком Украины обнародован по ссылкепроект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с целью имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения». Документ призван имплементировать в национальное законодательство шаги из плана BEPS.

Среди прочего предусматривается ввести в законодательное поле понятие деловой цели. Фискальные органы смогут применять гибкие критерии, позволяющие признать операцию несостоявшейся.

Согласно подпункту 39.2.1.10, контролирующий орган при определении объема налогооблагаемой прибыли налогоплательщика, осуществляющего контролируемые операции, вправе не учитывать для целей расчета налоговых обязательств такого налогоплательщика финансовые и экономические результаты контролируемых операций в слачаях, если:

- отсутствует разумная экономическая причина (деловая цель) осуществления таких операций;

- проведение операции не предполагает прирост (сохранение) активов налогоплательщика и/или их стоимости, а также создание условий для такого прироста (сохранение) в будущем;

- основной целью или одной из целей контролируемых операций является неуплата (неполная уплата) суммы налогов и/или уменьшение объема налогооблагаемой прибыли налогоплательщика.

При этом стоит обратить внимание на нормы подпункта 39.2.1.11. Хозяйственная операция считается имеющей разумную экономическую причину (экономическую выгоду) и деловую цель в том случае, если в сопоставимых условиях независимое лицо было бы готово приобрести (продать) такие работы (услуги), нематериальные активы, другие предметы хозяйственных операций, отличные от товаров, у несвязанных лиц с целью получения экономической выгоды и/или уплатить соответствующую стоимость.

При отсутствии разумной экономической причины (экономической выгоды) и/или деловой цели в результате осуществления контролируемой операции считается, что для целей налогообложения операция будет считаться несостоявшейся.

Отсутствие сопоставимых операций между несвязанными лицами при отсутствии других обстоятельствах не может быть основанием для признания хозяйственной операции не имеющей разумной экономической причины (деловой цели).

«Контролирующий орган в случае признания хозяйственной операции не имеющей разумной экономической причины (экономической выгоды) и деловой цели, должен обосновать свой вывод», — говорится в документе.

Определение и анализ функций, выполняемых сторонами сделки, осуществляется на основании заключенных договоров, данных бухгалтерского учета, фактического поведения сторон сделки и фактических обстоятельств ее проведения в соответствии с сутью операции, уточняется в проекте.