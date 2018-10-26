ГПУ ознакомила защитников депутатов Госдумы РФ с обвинением

Генеральной прокуратурой Украины направлен в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Об этом сказано на сайте ГПУ.
В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.
Сегодня в этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт по части 3 статьи 27, части 3 статьи 258-5 УК Украины. Он был вручен защитникам трех российских парламентариев и направлен в Шевченковский районный суд г.Киева для рассмотрения по сути.
Сохранить:
Контакты:
Как вы поступаете с sms-спамом?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: