Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 октября 2018 года, 12:38

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГПУ ознакомила защитников депутатов Госдумы РФ с обвинением

26 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Генеральной прокуратурой Украины направлен в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Об этом сказано на сайте ГПУ.

В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.

Сегодня в этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт по части 3 статьи 27, части 3 статьи 258-5 УК Украины. Он был вручен защитникам трех российских парламентариев и направлен в Шевченковский районный суд г.Киева для рассмотрения по сути.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом