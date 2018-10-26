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Сегодня 26 октября 2018 года, 12:38

ГПУ ознакомила защитников депутатов Госдумы РФ с обвинением

Генеральной прокуратурой Украины направлен в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Об этом сказано на сайте ГПУ.

В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.

Сегодня в этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт по части 3 статьи 27, части 3 статьи 258-5 УК Украины. Он был вручен защитникам трех российских парламентариев и направлен в Шевченковский районный суд г.Киева для рассмотрения по сути.