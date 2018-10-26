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МИД: Польша неформально отменила на границе «зеленый коридор»

26 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе «зеленый коридор». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге во Львове, передает «РБК-Украина» со ссылкой на «Радио Свобода».

В частности, это является одной из причин образования длинных автомобильных очередей при пересечении украинско-польской границы.

«Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности, количество «евроблях», и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?» — прокомментировал министр.

Он также отметил, что механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля.

«Достигнуты договоренности между Украиной и Польшей о том, что с четырех до восьми увеличим количество пунктов пропуска на украинско-польской границе. Проблема Украины в том, что нет подъездной дороги к пунктам», — сказал г-н Климкин.

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