Cудья Артур Емельянов подал иск из-за новости, опубликованной «УП»

Отстраненный судья Артур Емельянов подал к «Украинской правде» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом говорится на сайте судебной власти Украины, передает «УП».
Его иск зарегистрирован в Печерском районном суде Киева.
Также г-н Емельянов намерен вступить в тяжбу с ТРК «Люкс», которая владеет «24 каналом», и экс-журналистом Дмитрием Гнапом.
Иск о защите чести судья подал в Святошинский райсуд столицы.
12 октября с.г. издание «УП» опубликовало новость по сообщению Службы безопасности Украины. Ведомство заявило, что разоблачило в финансировании террористических организаций в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Фамилия судьи официально не называлась.
Однако источник «УП» в СБУ сообщил, что речь идет именно о судье Артуре Емельянове.
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