он же e-mail

Сегодня 26 октября 2018 года, 10:48

Cудья Артур Емельянов подал иск из-за новости, опубликованной «УП»

Отстраненный судья Артур Емельянов подал к «Украинской правде» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом говорится на сайте судебной власти Украины, передает «УП».

Его иск зарегистрирован в Печерском районном суде Киева.

Также г-н Емельянов намерен вступить в тяжбу с ТРК «Люкс», которая владеет «24 каналом», и экс-журналистом Дмитрием Гнапом.

Иск о защите чести судья подал в Святошинский райсуд столицы.

12 октября с.г. издание «УП» опубликовало новость по сообщению Службы безопасности Украины. Ведомство заявило, что разоблачило в финансировании террористических организаций в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Фамилия судьи официально не называлась.

Однако источник «УП» в СБУ сообщил, что речь идет именно о судье Артуре Емельянове.