Сегодня 25 октября 2018 года, 20:10

Сторона защиты должна использовать обязанность стороны обвинения собирать доказательства невиновности подозреваемого, считает Николай Пашковский

О том, как заставить следствие исполнять обязанности по сбору доказательств невиновности лица, рассказал слушателям Lеgal High School научный советник АО Barristers, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, к.ю.н., доцент Николай Пашковский.

Он отметил, что особенность конструкции отечественного уголовного производства, заложенная Уголовным процессуальным кодексом, заключается в том, что принцип «равенства оружия» между сторонами не соблюдается, поскольку сторона обвинения имеет куда более действенные механизмы сбора доказательств.

Между тем сторона обвинения должна собирать не только доказательства вины подозреваемого, но и доказательства его невиновности согласно предписаниям части 2 статьи 9 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины. Это можно и нужно использовать стороне защиты.

Как же принудить следствие исполнять свои обязанности по сбору доказательств невиновности лица? Презумпция невиновности основана на том, что свою невиновность доказывать нет необходимости, так как сторона обвинения (следователь и прокурор) обязана сначала доказать виновность лица. Но установлению невиновности лица должна способствовать разумная процессуальная активность адвоката, способная компенсировать «неравенство оружия» сторон процесса.

Корректно ли возлагать на следователя обязанность выявлять не только изобличающие, но и оправдывающие доказательства? Опрос работников правоохранительных органов показал, что часть из них поддерживают сохранение такой обязанности, а часть высказываются против обязанности выполнять требование стороны защиты о проведении следственных действий.

Что же является доказательством невиновности? Перечень обстоятельств невиновности изложен в части 1 статьи 91 УПК.

Зачем обеспечивать сбор доказательств невиновности? Для формирования доказательственной базы стороны защиты, обжалования подозрения и возражения против обвинения, предупреждения уничтожения доказательств невиновности, поскольку они могут быть уничтожены на основании статьи 255 УПК как не подлежащие использованию в уголовном производстве.

Какие проблемы доказывания невиновности могут возникнуть? Отказ в сборе доказательств невиновности во время досудебного расследования стороной обвинения, непредоставление обвинением суду доказательств невиновности, непринятие судом (следственным судьей) доказательств невиновности.

Лектор описал примерный алгоритм действий адвоката на начальных этапах защиты со ссылками на судебную практику. Особое внимание он обратил на обжалование следственному судье бездействие следователя, выраженное в нерассмотрении ходатайства стороны защиты об ознакомлении с материалами досудебного расследования на основании пункта 1 части 1 статьи 303 УПК, а также обжалование отказов следователя, прокурора в проведении следственных (розыскных) действий на основании части 6 статьи 222 УПК.