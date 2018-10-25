Сегодня 25 октября 2018 года, 20:09

Клиент-потерпевший: сотрудничество со следствием или выполнение их работы адвокатом? Эту тему рассмотрела в своей лекции адвокат Марина Мацегора

Анализ действующего законодательства, регулирующего права и обязанности потерпевшего, слушателям Lеgal High School представила адвокат Марина Мацегора. Она также рассказала о моделях поведения адвоката с такими клиентами, особенностях сбора доказательств, способах доказывания причинения материального и морального вреда, инициировании проведения следственных (розыскных) действий, работе со следственным судьей.

Марина Мацегора подчеркнула, что пострадавший является особенным клиентом, который требует внимательного подхода. Она изложила слушателям LHS собственную классификацию пострадавших. По ее мнению, потерпевшие делятся на три группы: «справедливость», «месть» и «SOS». Хотя бывает категория потерпевших, которые просто хотят, чтобы все быстрее закончилось и их оставили в покое, или вообще считают себя виновными в совершении преступления.

Пострадавший-«справедливость» — довольно редкое явление. Он хочет справедливого и разумного наказания, способен к переговорам, выполняет указания адвоката, хотя следует приложить усилия для получения информации.

Пострадавший-«месть» — наиболее распространенный тип пострадавших. Такой человек имеет одну доминанту поведения — месть, нацелен на максимальное наказание, хочет материального возмещения (и много) или, наоборот, вообще отказывается от возмещения вреда из принципиальных соображений.

Потерпевший-«SOS» эмоционален, не способен к переговорам. Правосудие таким потерпевшим не нужно, они уже вынесли свой приговор, хотят, чтобы его «легитимизировал» суд, иного решения не примут. Работать с такими пострадавшими чрезвычайно тяжело.

Представлять интересов потерпевших — это особенная работа и для адвоката. По мнению Марины Мацегоры, самые сложные дела в ее практике — это те, в которых она не защищает виновных, а представляет интересы потерпевших: по сути меняется правозащитный подход, и адвоката превращается в прокурора.

Лектор обратила внимание слушателей на то, что одним из способов решения дела может стать соглашение о примирении, которое вправе инициировать потерпевший при совершении преступления небольшой или средней тяжести или в уголовном производстве в форме частного обвинения.

«Соглашение о признании виновности в уголовных процессах, где участвуют потерпевшие, не допускается, кроме случаев предоставления всеми пострадавшими письменного согласия прокурору на заключение соглашения», — подчеркнула Марина Мацегора.