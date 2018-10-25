Сегодня 25 октября 2018 года, 16:46

Равны ли права сторон в процессе сбора сведений для подачи в суд, рассказал Андрей Чехонадский

Вторая лекция руководителя группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвоката Андрея Чехонадского была посвящена праву адвоката собирать сведения, которые могут быть приняты в качестве доказательств. Лектор считает, что декларирование в статье 22 Уголовного процессуального кодекса (УПК) равных прав сторон далеко не означает реальную возможность такого противостояния.

В статьях УПК, предусматривающих способы сбора доказательств сторонами процесса, детально прописаны права обвинения, а что касается прав защиты, то указывается на право сбора копий документов, которые априори не могут служить доказательствами в суде.

Что может сделать сторона защиты в условиях фактического ограничения своих прав? Отвечая на этот вопрос, Андрей Чехонадский констатировал, что адвокат вправе обращаться с ходатайством на проведение тех или иных действий, но, как показывает практика, в их проведении не просто отказывают, а игнорируют сами ходатайства.

Если адвокат защищает потерпевшего, заставить вести следствие практически невозможно, а обжалование бездействия не имеет последствий. За неисполнение решений суда органами досудебного расследовании предусмотрена ответственность, но, как отметил лектор, лично в его практике еще не было ни одного прецедента, когда бы такая ответственность наступила.

Несмотря на то что следственные судьи имеют право обязать правоохранительные органы предпринять те или иные действия, они этого не делают, ссылаясь на невозможность вмешательства в дискретные полномочия правоохранительных органов, подчеркнул спикер.

Законодательство предусматривает, что адвокат имеет право ознакомляться с материалами досудебного расследования, кроме материалов, которые могут помешать расследованию. При этом объем таких материалов определяет следователь, и нередки случаи, когда потерпевшую сторону ограничивают ознакомлением с «общедоступными документами», сущность которых законодательством не определена.

«Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает, что в уголовном процессе устанавливается истина, но предусматривает обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения», — подчеркнул Андрей Чехонадский.

Лектор привел примеры из собственной практики и проанализировал судебные решения, иллюстрирующие вышеприведенные тезисы, а также ответил на многочисленные вопросы слушателей LHS.