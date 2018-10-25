Сегодня 25 октября 2018 года, 16:46

О способах получения доступа к материалам дела рассказал партнер АО Barristers Денис Пономаренко

Доступ к материалам дела на начальных стадиях — залог открытой процессуальной борьбы в состязательном процессе, считает партнер АО Barristers Денис Пономаренко.

Свою лекцию в Lеgal High School г-н Пономаренко начал с примеров, когда уголовные производства использовались с целью давления на бизнес, отметив, что новая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины дополнена статьей 62, в части 3 которой отмечается, что лицо, на чье имущество наложен арест, имеет такие же права, как и подозреваемый. А это в свою очередь предоставляет защите право ознакомляться с материалами дела. Если в доступе к материалам будет отказано, такой отказ можно обжаловать. Иногда в ознакомлении с материалами следственного дела отказывают следственные судьи, хотя такая практика не является повсеместной и зависит от конкретного суда.

Лектор напомнил, что до внесения изменений в УПК Украины адвокат мог направить запрос на проведение экспертизы, что служило защите клиента. Сейчас Закон Украины «Об адвокатуре» предоставляет возможность подавать адвокатские запросы и на основании полученных документов осуществлять защиту. Хотя презумпция невиновности не требует сбора доказательств, как показывает практика, это правило постоянно нарушается, начиная с внесения в ЕРДР с формулировкой «совершил преступление».

Лектор рекомендовал использовать современные технологии, в том числе для установления местонахождения лица с помощью мобильного телефона с целью доказательства невиновности, проиллюстрировав такую возможность примерами из собственного опыта.

В случае сообщения о подозрении или задержании адвокату должен быть обеспечен доступ к ходатайству следователя об этих процессуальных действиях и протоколам обыска. Как отметил лектор, важно обращать внимание на правильность оформления таких документов. В противном случае следует подавать жалобу на незаконные действия следователя. Если заявлений с жалобой не будет в деле, судья может не принять во внимание факты таких нарушений. Нарушения можно фиксировать и путем подачи заявлений об отводе следователя или прокурора.

«Тактика защиты состоит в сборе доказательств нарушений со стороны следствия или нарушения подсудности следственного судьи, что дает возможность признать незаконными доказательства, собранные против клиента», — подчеркнул Денис Пономаренко.

Завершилась лекция дискуссией, в ходе которой слушатели Lеgal High School смогли выяснить детали обсуждаемой темы со ссылкой на юридическую практику лектора.