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Индийские студенты будут изучать право, основываясь на книгах о Гарри Поттере

25 октября 2018 года Источник:112.ua

В Индии престижный юридический университет в восточном штате Бенгалия ввел курс, основанный на книгах о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.

Как сообщает BBC, в рамках дисциплины «Взаимосвязь между литературой и юриспруденцией: особый взгляд на поттериану Роулинг» индийские студенты будут анализировать роль закона в серии книг о знаменитом волшебнике, а также проводить параллели с реальными ситуациями и существующим законодательством.

Отмечается, что некоторые темы курса показывают, что социальные и классовые права индийских граждан можно сравнить с порабощением домашних эльфов или маргинализацией оборотней.

Автор курса, профессор Шоувик Кумар Гуха, сообщил, что проводит этот эксперимент для того, чтобы поощрять творческое мышление студентов. К этому решению его подтолкнула огромная популярность книги о Гарри Поттере в Индии, которая превосходит успех «Игры престолов». На курс уже записалось максимальное количество студентов.

К слову, дисциплины, связанные с «Гарри Поттером», уже преподают в рамках курсов в некоторых вузах США и Великобритании.

Как сообщалось ранее, первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за 74 тыс. долларов США.

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