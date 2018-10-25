Сегодня 25 октября 2018 года, 15:04

Если следствие не удалось завершить в течение 18 месяцев, оно должно быть прекращено, считает Андрей Чехонадский

Сообщение лица о регистрации заявления о преступлении, в котором оно подозревается, стало темой первой лекции в Школе уголовной практики образовательной платформы LHS. О том, как долго можно «скрывать» данные, рассказал слушателям Lеgal High School руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский.

Свою лекцию он начал с истории вопроса: как эволюционировал институт возбуждения уголовного дела. По словам Андрея Чехонадского, после «малой» судебной реформы 2001 года, которая внесла в уголовный процесс принцип состязательности, человек о возбуждении уголовного дела против него узнавал очень быстро.

Однако невозможность обжалования возбуждения уголовного дела на стадии предварительного следствия была обжалована в Европейском суде по правам человека, и в результате принятия ЕСПЧ соответствующих решений по данному вопросу, а также решения Конституционного Суда Украины такая практика стала распространенной и у нас.

В конце 2012 года вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс (УПК), в котором решили отказаться от института возбуждения уголовного дела, заменив его внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Несмотря на то что в статье 214 УПК прописано, что внесение в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления обязательно, их невнесение фактически не влечет ответственности, что приводит к злоупотреблениям.

Основанием для начала досудебного расследования может стать рапорт оперативного сотрудника о совершении правонарушения. При этом закон не обязывает информировать человека о том, что против него ведется расследование и собираются доказательства, в том числе проводятся негласные следственные действия. До момента объявления подозрения человек никак не может об этом узнать.

В конце 2017 года вступили в силу новые редакции процессуальных кодексов, в том числе и УПК, которым сроки досудебного расследования были ограничены 18 месяцами с даты внесения сведений в ЕРДР. Если следствие не удалось завершить в этот период, оно должно быть прекращено, в противном случае такой факт подлежит обжалованию по признакам бездействия служебных лиц.

«Сильному процессуальному противнику, которым для адвоката являются правоохранительные органы, позволено все, что не запрещено законом», — подчеркнул Андрей Чехонадский.

Лектор широко иллюстрировал изложенный материал примерами из собственной юридической практики, предложив слушателям различные варианты защиты клиента на стадии досудебного расследования в уголовном и хозяйственном процессах.