Размер компенсации полицейскому за аренду жилья будет зависеть от состава семьи

Правительство определило размер компенсации полицейскому за аренду жилья. Об этом пишет сайт Министерства внутренних дел Украины.
Максимальный размер компенсации для полицейских в Киеве не превысит двух прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 24 октября с.г.
Согласно постановлению, денежная компенсация за аренду жилья выплачивается ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере фактических расходов, но не более:
- двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года — в Киеве;
- полутора прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года — в Симферополе, Севастополе и областных центрах;
- одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года — в других населенных пунктах.
Компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.
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