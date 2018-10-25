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Размер компенсации полицейскому за аренду жилья будет зависеть от состава семьи

25 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правительство определило размер компенсации полицейскому за аренду жилья. Об этом пишет сайт Министерства внутренних дел Украины.

Максимальный размер компенсации для полицейских в Киеве не превысит двух прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 24 октября с.г.

Согласно постановлению, денежная компенсация за аренду жилья выплачивается ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере фактических расходов, но не более:

- двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года — в Киеве;

- полутора прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года — в Симферополе, Севастополе и областных центрах;

- одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года — в других населенных пунктах.

Компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.

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