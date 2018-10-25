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Румынские венгры пожаловались в ООН на Украину, усматривая дискриминацию

25 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Румынские венгерские политические партии и организации подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств, которое подали в Организацию Объединенных Наций.

Заявление о притеснениях они подписали 24 октября 2018 года, передает Mukachevo.net.

«Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ», — отмечается в заявлении.

Заявление подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской гражданской партии (MPP), а также представители Венгерского национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC). Встреча партий и организаций состоялась 24 октября в Коложваре (Румыния) с участием Каталин Сили, уполномоченного госсекретаря премьер-министра Венгрии.

Как известно, Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств.

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