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Подан иск о признании противоправными действий АРМА по передаче активов в управление

25 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ООО «АИС ТРАНС АВТО», ООО «АИС СТОЛИЦА ТРЕЙД» и других истцов к Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, третье лицо — ООО « ЖК Воздвиженка».

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Истцы просят суд признать противоправными действия АРМА о передаче имущества в управление ООО «ЖК Воздвиженка» без объявления и проведения процедуры закупки услуг субъектов оценочной деятельности, как это предусмотрено украинским законодательством, и обязать АРМА воздержаться от действий по передаче имущества в управление соответствующему обществу.

Истцы также просят суд признать незаконными и отменить решения АРМА о назначении ООО «ЖК Воздвиженка» победителем процедуры закупки услуг управляющего и о намерении заключить договор о закупке услуг с данным обществом.

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