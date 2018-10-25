Нотариальная палата Украины запустила проект «Нотариат лицом к селу», в рамках которого все областные отделения НПУ организуют выезд нотариусов для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах.
График выездов будет доведен до сведения населения в каждой области Украины, сообщает сайт НПУ.
Отмечается, что «нотариусы уже долгое время систематически организуют выезды в села для консультаций граждан», в частности, активно участвуют в общенациональном просветительском проекте «Я имею право!».
«Законом Украины «О нотариате» предусмотрена возможность выезда нотариуса в село к гражданину по его вызову. То ест, в законодательстве уже предусмотрены условия, обеспечивающие доступ населения к нотариальным действиям и делающие нотариат доступным для всех категорий населения, в том числе и для тех, кто по определенным причинам не может выходить за пределы своего дома или доехать до рабочего места нотариуса», — сказано в сообщении.
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