Сегодня 25 октября 2018 года, 16:46

«Нотариат лицом к селу»: НПУ организовывает выезды в сельскую местность

Нотариальная палата Украины запустила проект «Нотариат лицом к селу», в рамках которого все областные отделения НПУ организуют выезд нотариусов для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах.

График выездов будет доведен до сведения населения в каждой области Украины, сообщает сайт НПУ.

Отмечается, что «нотариусы уже долгое время систематически организуют выезды в села для консультаций граждан», в частности, активно участвуют в общенациональном просветительском проекте «Я имею право!».

«Законом Украины «О нотариате» предусмотрена возможность выезда нотариуса в село к гражданину по его вызову. То ест, в законодательстве уже предусмотрены условия, обеспечивающие доступ населения к нотариальным действиям и делающие нотариат доступным для всех категорий населения, в том числе и для тех, кто по определенным причинам не может выходить за пределы своего дома или доехать до рабочего места нотариуса», — сказано в сообщении.