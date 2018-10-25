Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 октября 2018 года, 16:46

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Скандал вокруг Cambridge Analytica обернулся для Facebook штрафом

25 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Британские власти оштрафовали Facebook на 644 млн долларов США за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Associated Press.

В частности, расследование Офиса комиссара информации (ICO) показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей. Также сообщается, что сумма штрафа оказалась наивысшей в момент выявления нарушения. Если бы скандал с Cambridge Analytica произошел после вступления в силу новых правил ЕС, штраф был бы намного выше.

Напомним: ранее сообщалось, что акционеры Facebook предлагают снять Марка Цукерберга с поста председателя правления. Предложение должно быть выдвинуто на голосование на ежегодной встрече акционеров компании в мае 2019 года. Марка Цукерберга обвиняют в том, что он «плохо справился с несколькими скандалами».

Отметим: ранее СМИ сообщали, что бывшие сотрудники Cambridge Analytica после скандала с утечкой личных данных привлечены к подготовке президентской кампании Дональда Трампа в 2020 году.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом