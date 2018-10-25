Сегодня 25 октября 2018 года, 16:46

Скандал вокруг Cambridge Analytica обернулся для Facebook штрафом

Британские власти оштрафовали Facebook на 644 млн долларов США за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Associated Press.

В частности, расследование Офиса комиссара информации (ICO) показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей. Также сообщается, что сумма штрафа оказалась наивысшей в момент выявления нарушения. Если бы скандал с Cambridge Analytica произошел после вступления в силу новых правил ЕС, штраф был бы намного выше.

Напомним: ранее сообщалось, что акционеры Facebook предлагают снять Марка Цукерберга с поста председателя правления. Предложение должно быть выдвинуто на голосование на ежегодной встрече акционеров компании в мае 2019 года. Марка Цукерберга обвиняют в том, что он «плохо справился с несколькими скандалами».

Отметим: ранее СМИ сообщали, что бывшие сотрудники Cambridge Analytica после скандала с утечкой личных данных привлечены к подготовке президентской кампании Дональда Трампа в 2020 году.