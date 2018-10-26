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Представители «Ощадбанка» отреагировали на задержания в рамках дела «Креатива»

26 октября 2018 года Источник:Finclub

На днях детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, включая зампреда правления «Ощадбанка», которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов США. В банке представили свою версию событий, передает FinClub.

«Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение средствами государственного банка, организованное народным депутатом Станиславом Березкиным. В рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них — должностные лица ЧАО «Креатив», сын Станислава Березкина и два сотрудника банка», — подтверждают в банке.

В банке считают, что объявление подозрения его сотрудникам не дает никаких оснований для выводов относительно виновности указанных лиц.

«В рамках следствия детективы НАБУ получили заключения независимых экспертов, а именно — Государственной аудиторской службы Украины, которыми установлено отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, являющимся предметом досудебного расследования, которые привели к причинению материального ущерба (убытков) банку», — говорится в заявлении пресс-службы «Ощадбанка».

Учреждение считает, что истина относительно виновности или невиновности соответствующих лиц будет установлена судом «при объективном и беспристрастном рассмотрении дела по сути».

Будут ли отстранены подозреваемые сотрудники «Ощадбанка» от работы, пока неизвестно.

В учреждении напомнили, что в течение последних четырех лет в «Ощадбанке» регулярно проводятся проверки международных аудиторов и регулятора.

«Их результаты являются банковской тайной, однако в этом контексте нужно отметить, что по результатам последней проверки регулятором меры воздействия к банку и его сотрудникам банка применены не были», — сказали в учреждении.

«Ощадбанк» говорит о том, что сотрудничал со следствием: «Досудебное расследование проводится детективами НАБУ с мая 2016 года. В течение этого времени банк неоднократно предоставлял объяснения и соответствующие запрашиваемые документы для содействия следствию».

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