Полиция расследует убийство директором агрофирмы своего подчиненного

В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего подчиненного. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.
Как отмечается, происшествие произошло 20 октября с.г. на территории агропредприятия в селе Олизаровка. По данным правоохранителей, директор фирмы застрелил своего наемного рабочего из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле Renault Kangoo. Сообщается, что конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни. На данный момент по указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полиция разыскивает жителя г.Каменка (Днепропетровская область) Вадима Католиченко по подозрению в умышленном убийстве 33-летнего мужчины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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