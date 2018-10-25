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Полиция расследует убийство директором агрофирмы своего подчиненного

25 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего подчиненного. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

Как отмечается, происшествие произошло 20 октября с.г. на территории агропредприятия в селе Олизаровка. По данным правоохранителей, директор фирмы застрелил своего наемного рабочего из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле Renault Kangoo. Сообщается, что конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни. На данный момент по указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция разыскивает жителя г.Каменка (Днепропетровская область) Вадима Католиченко по подозрению в умышленном убийстве 33-летнего мужчины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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