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ЕСПЧ получил первый запрос на консультативное заключение

25 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кассационный суд Франции обратился в Европейский суд по правам человека с ходатайством в соответствии с Протоколом №16. Это первое подобное обращение в ЕСПЧ, касающееся вопроса о суррогатном материнстве. Ходатайство поступило в ЕСПЧ 16 октября 2018 года. Напомним: Протокол №16 позволяет высшим национальным судебным органам государств, ратифицировавших настоящий документ, запросить у ЕСПЧ консультативные заключения по принципиальным вопросам относительно толкования или применения прав и свобод, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод и или протоколами к ней. Консультативное заключение может запрашиваться только в контексте дела, ожидающего рассмотрения национальным судом.

Принятие или отказ в просьбе оставляется на усмотрение ЕСПЧ. По регламенту решение о приемлемости принимает коллегия из пяти судей. Консультативные заключения, предоставленные Большой палатой, не являются обязательными, но при этом должны быть опубликованы. В принятии решения принимает участие судья, представляющий страну, запрашивающую заключение. Цель Протокола №16 заключается в укреплении взаимодействия между ЕСПЧ и национальными властями и повышении уровня соблюдения прав и свобод человека.

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