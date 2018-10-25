Сегодня 25 октября 2018 года, 15:04

Госаудитслужба выявила нарушения на антарктической станции «Академик Вернадский»

Государственная аудиторская служба Украины во время аудита деятельности Национального антарктического научного центра (ГУ «НАНЦ») за 2014—2018 годы установила нарушения на сумму 85,6 млн грн. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, установлены нарушения при проведении процедур закупок, по результатам которых заключены договоры на сумму 70,7 млн грн.

По данным Госаудитслужбы, за этот период ГУ «НАНЦ» получило ассигнований на сумму 196,5 млн грн.

«В украинском антарктическом центре бюджетные средства тратятся в основном не на проведение полезных для страны научных исследований, а на заграничные командировки и другие, экономически необоснованные цели. Сегодня потребность в бюджетных средствах, большую часть из которых (65-80%) составляют расходы на организацию и проведение антарктических экспедиций, ГУ «НАНЦ» определял с несоблюдением бюджетного законодательства без соответствующих расчетов и экономических обоснований», — отмечается в сообщении Госаудитслужбы.

Кроме того, из 12 объектов антарктической станции «Академик Вернадский» на балансе ГУ «НАНЦ» учитывались только два. Во время ревизии все объекты антарктической станции поставлены на учет и проведена их дооценка на сумму 42,1 млн грн.