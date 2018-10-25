Сегодня 25 октября 2018 года, 15:04

ВС принял решение в споре по иску «Укрэксимбанка» к «Укртелекому»

Верховный Суд отклонил основные требования государственного «Укрэксимбанка» к «Укртелекому» по делу о выкупе облигаций на 1,1 миллиарда гривен.

Соответствующее решение Верховного Суда от 10 октября 2018 года обнародовано в Едином реестре судебных решений, передает «ЭП» со ссылкой на «Укринформ».

«Кассационную жалобу публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» удовлетворить частично. Взыскать с публичного акционерного общества «Укртелеком» в пользу публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» 795 344 грн пени и 85 122,00 грн 3% годовых», — говорится в резолютивной части решения.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил решения судов предыдущих инстанций, в частности, решение Хозяйственного суда города Киева от 16 апреля 2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 4 июня 2018 года.

Свое решение ВС мотивировал, в частности, невозможностью взыскания с «Укртелекома» стоимости облигаций с общества, к которому право собственности на эти облигации не перешло.

«Поскольку предъявление облигаций к погашению исключает другие способы реализации и защиты прав собственника на облигации, а окончание срока обращения облигаций делает невозможным их продажу после окончания срока их обращения, защита прав банка путем взыскания стоимости облигаций с общества, к которому право собственности на эти облигации не перешло, невозможно», — констатировал Верховный Суд.

Как сообщалось, еще в 2015 году «Укртелеком» взял на себя обязательства выкупить у двух госбанков («Ощадбанка» и «Укрэксимбанка») облигации своей материнской компании «ЕСУ» («дочка» СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив — «Тримоб», поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга закончились еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации «Укртелекома» в 2011 году. «Укрэксимбанк» подал на нее в суд, потребовав возвращения 2,8 млрд гривен долга.

Как сообщалось, 19 октября 2017 Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелеком» с компанией «ЕСУ», которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

В Фонде госимущества сообщили, что компания «ЕСУ» не исполнила своих обязательств по инвестированию 450 млн долларов США в течение пяти лет в развитие предприятия, из-за чего фонд инициировал иск о расторжении договора купли-продажи акций «Укртелекома».

По решению суда со счетов «ЕСУ» взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривен, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций «Укртелекома».

12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность возвращена компания-оператор фиксированной связи «Укртелеком».