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Отопительный сезон в Одессе начнется благодаря определению хозяйственного суда

25 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Отопительный сезон в Одессе начнется вовремя благодаря постановлению Хозяйственного суда Одесской области. Это следует из сообщения на портале «Судебной власти Украины».

23 октября 2018 года состоялось очередное судебное заседание по делу по иску ПАО «Одессагаз» к должнику — ПАО «Одесская ТЭЦ» с участием прокурора Одессы, ФГИУ, НАК «Нафтогаз Украины», ГУЮ в Одесской области, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и Одесского городского совета о признании банкротом ПАО «Одесская ТЭЦ».

С целью недопущения срыва отопительного сезона в Одессе и предотвращения реальной угрозы наступления техногенной катастрофы суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства Одесского городского совета и продолжении технологического цикла по изготовлению продукции ПАО «Одесская ТЭЦ» до завершения ликвидационной процедуры общества и обязательства ликвидатора ПАО «Одесская ТЭЦ» начать отопительный сезон 2018—2019 года.

Следующее судебное заседание по делу состоится 27 ноября в 10.00.

О ходе рассмотрения дела можно узнать по ссылке.

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