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Сегодня 25 октября 2018 года, 13:25

ГФС сообщает о смене цифровой подписи с 1 ноября

Государственная фискальная служба Украины сообщает о смене цифровой подписи с 1 ноября с.г. При этом подписание документов и шифрование корреспонденции будет осуществляться разными ключами.

Об этом сказано на сайте ведомства.

С целью обеспечения качественного сервисного обслуживания плательщиков и комфортных условий для обмена электронными документами с контролирующими органами Государственная фискальная служба Украины сообщает, что с 1 ноября 2018 года:

- подписание сообщений ГФС (квитанций, информационных рассылок и т.д.) осуществляется отдельным сертификатом, предназначенным для наложения электронной цифровой подписи: SFS_2018_1.cer;

– шифрование сообщений ГФС (отчетность и т.д.) осуществляется отдельным сертификатом, предназначенным для шифрования: SFS_2018_2.cer.