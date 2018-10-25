ГФС сообщает о смене цифровой подписи с 1 ноября

Государственная фискальная служба Украины сообщает о смене цифровой подписи с 1 ноября с.г. При этом подписание документов и шифрование корреспонденции будет осуществляться разными ключами.
Об этом сказано на сайте ведомства.
С целью обеспечения качественного сервисного обслуживания плательщиков и комфортных условий для обмена электронными документами с контролирующими органами Государственная фискальная служба Украины сообщает, что с 1 ноября 2018 года:
- подписание сообщений ГФС (квитанций, информационных рассылок и т.д.) осуществляется отдельным сертификатом, предназначенным для наложения электронной цифровой подписи: SFS_2018_1.cer;
– шифрование сообщений ГФС (отчетность и т.д.) осуществляется отдельным сертификатом, предназначенным для шифрования: SFS_2018_2.cer.
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