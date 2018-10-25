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Стали известны подробности задержания двух российских адвокатов в Киеве

25 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук, которых в начале октября в Киеве задержала Служба безопасности Украины (СБУ), были арестованы по заявлению своего клиента, беглого бизнесмена Алексея Душутина. Подробности сообщает издание Pravo.ru со ссылкой на российские медиа.

Адвокат коллегии «Мосюрцентр» Владимир Филимонов был задержан 3 октября с.г. в одном из киевских ресторанов, когда встречался с Алексеем Душутиным, бывшим совладельцем «Военно-строительного управления Москвы» (ВСУМ), чьи интересы представлял в течение нескольких лет. По версии украинского следствия, он предлагал своему доверителю снять его с международного розыска за 1,1 млн долларов США. Деньги якобы предназначались оперативникам ФСБ и судьям, а также руководству главного следственного управления ГУ МВД по Москве и Следственного департамента МВД.

Условия якобы озвучивались г-ном Филимоновым по телефону, а также на личной встрече в Киеве в конце сентября, которая проходила под контролем СБУ, пишет «Коммерсантъ». Встреча в ресторане закончилась передачей «куклы», имитирующей требуемую сумму. Адвокат обвинен в мошенничестве и отправлен под стражу с возможностью выйти под залог в 300 000 евро.

Аналогичным образом, уже в другом ресторане, но также во время разговора с г-ном Душутиным украинские силовики взяли другого адвоката, Георгия Левчука. Защитник уплатил залог, но его задержали вновь, уже по обвинению в шпионаже. Позже СБУ заявила о разоблачении шпионской сети, куда помимо обоих юристов входил руководитель фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный. Он также был задержан по заявлению беглого бизнесмена.

Этот список мог пополнить еще один российский адвокат, Николай Галкин, которого экс-владелец ВСУМ в начале октября пригласил в Киев и якобы предложил «занести деньги в ФСБ и Генпрокуратуру», чтобы закрыть его уголовное дело. Галкин отказался. Вернувшись в Россию, он начал записывать переговоры с Душутиным, поскольку уже знал об арестах своих коллег и подозревал его в провокации.

Защита задержанных полагает, что г-н Душутин таким образом пытается завоевать лояльность украинских властей и избежать экстрадиции. На родине ему вменяют мошенничество с имуществом своей бывшей организации. Бизнесмен провел под стражей около шести лет. Летом прошлого года он был освобожден под домашний арест, после чего сбежал из страны.

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