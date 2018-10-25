Сегодня 25 октября 2018 года, 11:41

Суд отменил арест наличности, изъятой в ходе обыска, проведенного прокурором после лишения прокуратуры функции следствия

Адвокаты отмечают формирование позитивной практики судов по вопросам снятия ареста с имущества и денежных средств, изъятых в ходе оперативно-розыскных действий, проведенных с нарушениями. Так, 17 октября с.г. следственный судья Самарского районного суда г.Днепропетровска удовлетворил ходатайство адвоката о снятии ареста с денежных средств, изъятых в ходе обыска у клиента. О таком определении суда сообщила адвокат Руслана Шевчукова на своей страничке в социальной сети Facebook.

В частности, в определении указывается, что лицо, у которого проводился обыск, не имеет никакого процессуального статуса в уголовном производстве, ему не объявлено подозрение. Кроме того, следственное действие проводил прокурор военной прокуратуры, который не входил в группу процессуальных руководителей по этому уголовному производству, иными словами, не имел полномочий.

В комментарии «Юридической практике» Руслана Шевчукова отметила следующее: «Согласно статье 41 Конституции Украины каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельностью. Право частной собственности незыблемо. В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека при решении вопроса о правомерности вмешательства государства в право собственности исследуются три аспекта: 1) было ли вмешательство законным; 2) был ли в таком вмешательстве общественный интерес; 3) было ли вмешательство пропорционально целям, в которых оно совершалось.

В настоящем деле следственный судья, исходя из принципов состязательности и диспозитивности уголовного процесса, определенных статьями 7, 22, 26 УПК Украины, пришел к выводу, что во время судебного заседания заявителем надлежащим образом доказано, что в применении ареста денежных средств как меры обеспечения уголовного производства отсутствуют объективные и обоснованные основания, соответствующие цели и задаче применяемой меры. Поэтому арест денежных средств в этом конкретном случае не является пропорциональным целям досудебного расследования, а потому с целью недопущения нарушения прав собственника имущества подлежит отмене.

Кстати, в соответствии с разделом Х заключительных положений УПК Украины за следователями прокуратуры остается право «завершения расследования» начатых ими уголовных производств, подследственных Государственному бюро расследований, но не более двух лет. Одновременно следователи прокуратуры не имеют права расследовать новые уголовные производства, то есть те, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований после 20 ноября 2017 года.

Сегодня руководителями прокуратур могут реализовываться исключительно полномочия по поручению проведения досудебного расследования другому органу досудебного расследования в порядке части 5 статьи 36 УПК, а процессуальными руководителями — права личного проведения следственных (розыскных) и процессуальных действий (пункт 4 части 1 статьи 36 УПК Украины).

По данному производству судом проверены полномочия прокурора о праве личного проведения следственных действий, и они не подтверждены постановлением о назначении группы прокуроров и выпиской из ЕРДР.

Также хочу отметить, что следственные действия, в том числе такие, как обыск и изъятие имущества третьих лиц, осуществляемые неуполномоченными лицами, являются превышением служебных полномочий, присвоением служебных полномочий, служебной подделкой, направленной на незаконное завладение чужим имуществом, что имеет последствия в виде уголовной ответственности за совершение таких противоправных действий и возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органами досудебного следствия, прокуратуры, суда».