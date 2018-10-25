Сегодня 25 октября 2018 года, 13:25

Россия обжаловала присуждение украинским фирмам 159 млн долларов США за Крым

Россия подала в голландский суд ходатайство об отмене решения международного арбитража в Гааге о присуждении украинским инвесторам 159 млн долларов США за потерю активов в Крыму после его аннексии.

Пресс-служба российского Минюста сообщила «РБК-Россия», что РФ не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ООО «Эверест Истейт» и других к Российской Федерации».

Весной арбитраж в Гааге установил, что Россия незаконно экспроприировала имущество истцов — ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета — на территории Крыма. Арбитраж постановил, что все компании и предприниматель должны получить компенсацию за потерю активов, а также проценты и возмещение расходов на оплату услуг юристов и проведение разбирательства.

Истцы в ходе дела заявляли, что Россия нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций 1998 года «путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций».

Часть компаний, инициировавших это разбирательство в 2015 году, связаны с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Так, «Эверест Истейт» (застройщик комплекса апартаментов «Наутилус» в Гурзуфе и гостиничного комплекса «Крымский дворик» в Ялте) был связан с «Приватбанком», которым раньше владел Коломойский. Среди истцов — компании «Дайрис» и «Дилайн ЛТД»: им принадлежали земли в Алуште и пляж в Форосе, а конечными бенефициарами этих организаций также являются Коломойский и Геннадий Боголюбов. ООО «Санаторий «Энергетик» (одноименный пансионат в Ялте) — тоже собственность Игоря Коломойского.

Осенью 2014 года госсовет Крыма принял решение о национализации всего имущества Коломойского в Крыму. «Коломойский является в том числе инициатором и финансистом мероприятий, которые проходят сегодня на юго-востоке Украины, где убивают наших сограждан, поэтому наше моральное право и наш моральный долг — провести такую национализацию», — объяснял тогда глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов (цитата по ТАСС).

Как следует из майского решения арбитража, именно 3 сентября 2014 года было национализировано крымское имущество компаний «Эверест Истейт», «Эдельвейс-2000», «Фортуна», «ЮБК-Инвест», «Нива-Тур», «Крым Девелопмент», «Аэробуд», «Финансовый капитал», «Финансовый вектор» и других. Самую крупную компенсацию получила компания «Эдельвейс-2000» (35,8 млн долларов США). В общей сложности арбитраж присудил 19 заявителям около 130 млн компенсации, возмещение судебных издержек на 9 млн долларов США, а также проценты на невыплаченные суммы, которые на момент вынесения решения достигли примерно 20 млн долларов США.