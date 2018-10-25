В украинских селах запретили строить высотки

Минрегионстрой ввел ограничение максимальной высоты жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, согласно новым ГСН, в сельских населенных пунктах с численностью до 1 тысячи человек разрешается исключительно усадебная застройка.
В селах с населением более 1 тысячи человек разрешено строительство многоквартирных домов высотой до 12 м (до 4 этажей включительно), в поселках городского типа — высотой до 15 м (до 5 этажей включительно).
В городах с населением до 50 тысяч жителей разрешена высотность многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9 этажей включительно).
В городах с населением 50–100 тысяч можно строить многоквартирные дома высотой до 48 м (до 16 этажей включительно), в городах с численностью населения более 100 тысяч высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.
Как уточнили в пресс-службе Минрегиона, высота определяется без учета шатровой кровли в случае ее устройства. В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.
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