Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 октября 2018 года, 11:41

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В украинских селах запретили строить высотки

25 октября 2018 года Источник:UBR

Минрегионстрой ввел ограничение максимальной высоты жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно новым ГСН, в сельских населенных пунктах с численностью до 1 тысячи человек разрешается исключительно усадебная застройка.

В селах с населением более 1 тысячи человек разрешено строительство многоквартирных домов высотой до 12 м (до 4 этажей включительно), в поселках городского типа — высотой до 15 м (до 5 этажей включительно).

В городах с населением до 50 тысяч жителей разрешена высотность многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9 этажей включительно).

В городах с населением 50–100 тысяч можно строить многоквартирные дома высотой до 48 м (до 16 этажей включительно), в городах с численностью населения более 100 тысяч высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.

Как уточнили в пресс-службе Минрегиона, высота определяется без учета шатровой кровли в случае ее устройства. В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом